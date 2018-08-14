Diyanet'ten "milli duruş" çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı, bugünün maddi ve manevi açıdan kenetlenme ve fedakarlık zamanları olduğunu açıkladı.

Güncellenme 14 Ağustos 2018 16:42

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, başkanlık tarafından ülke ekonomisine yönelik yürütülen spekülatif ataklara ilişkin istiklal ve istikbal adına büyük bir mücadele verildiğini, bugünün maddi ve manevi açıdan kenetlenme ve fedakarlık zamanları olduğunun altı çizildi.

Diyanet, millete rehberlik etmeye devam edecek

Devletin mazlumlara umut olduğu için zalimlerin hedefi olduğuna değinilen açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütün görevlilerini ve mensuplarını milli para kullanmak, lüks ve israftan kaçınmak ve milli ürünleri tercih etmek başta olmak üzere her türlü fedakarlık ve sorumluluk konusunda millete rehberlik etmeye devam edeceği ifade edildi.

Galip gelinecek

Açıklamada, Türk milletinin eskiden beri nice zorlukları birlik ve beraberlik ruhuyla aştığı, sistematik şekilde maruz kalınan bu çok boyutlu saldırıların da üstesinden gelineceği, Allah'ın yardımıyla onurlu mücadeleden galip çıkılacağı belirtildi.

Allah dinine yardım edenlere, yardım edecek

Açıklamada ayrıca, "Tarih şahittir ki Allah, dinine yardım edenlere yardım edecek, mazlumların hamilerine tuzak kuranların tuzaklarını boşa çıkaracaktır" denildi.