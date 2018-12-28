Diyanet'ten çok net Milli Piyango fetvası

Diyanet İşleri Başkanlığı; Milli Piyango gibi şans oyunlarından kazanılan paranın haram olduğunu, bu paranın hayır için kullanılamayacağını açıkladı.

Güncellenme 28 Aralık 2018 11:12

Yılbaşına sayılı günler kaldı. Yeni yıla girişte bazı vatandaşlar için en büyük heyecan Milli Piyango İdaresi'nin 31 Aralık gecesi düzenleyeceği 70 milyon lira ikramiyeli büyük yılbaşı çekilişi.

Fakat her sene olduğu gibi şans oyunları hakkındaki iddialar bu yılda da tartışılmaya devam ediyor. Ensonhaber.com Dinayet’i arayarak şans oyunlarından kazanılan paranın haram olup olmadığına dair sorunun cevabını aldı.

“Kumarla eşdeğerdir”

Diyanet İşleri Başkanlığı konuya dair yaptığı açıklamada, taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunlarının kumar kapsamında değerlendirildiğini ve haram kılındığını belirtti.

“Milli Piyango’nun zararı daha büyük”

Şans oyunlarında bir tarafın kaybederken, diğer tarafın da hak etmeden kazandığı vurgusu yapılan açıklamada; şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi oyunların kumar olduğu, kumarın da haram olduğu, geniş kitlelere ulaşan bu tip organizasyonların zararının daha da büyük olduğu belirtildi.

“Haram paradır, hayır işlerinde kullanılmaz”

Açıklamada; bu tip oyunların hasılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanmasının bunu meşru hale getirmeyeceği, yine böyle bir şeyin şans oyunlarının haram olduğuna dair hükmü değiştirmediğini, bu yollardan birisiyle elde edilen kazançların sevap beklenmeden yoksullara veya hayır kurumlarına verilmesi gerektiğini, Hz. Peygamber’in bu tür haram kazançların harcanmasının sadaka olarak verilmesinin mümkün olmayacağını haber verdiği ifade edildi.