Diyanet, tarihinde bir ilki gerçekleştirdi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına ilk kez bir kadının atandığını duyurdu.

Güncellenme 18 Kasım 2017 12:41