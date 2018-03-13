Diyanet tarihinde bir ilk!

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir kadın atandı.

Güncellenme 13 Mart 2018 16:20

Cumhuriyet tarihinde ilk defa Diyanet İşleri Başkanlığı'na kadın başkan yardımcısı ataması yapıldı. Atama kararı bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu atama Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Huriye Martı getirildi.

Bozdağ daha önce duyurmuştu

Diyanet'ten Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, daha önce yaptığı açıklamada Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine bir kadının atanacağını belirtmişti. Bozdağ'ın duyurduğu Diyanet İşleri Başkanlığındaki ilk bugün resmen hayata geçirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atandı. Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Başkan Yardımcılıklarına İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Muslu ve Diyarbakır İl Müftüsü Burhan İşliyen atandı.