Diyanet, Şehidin vasiyetini üstlendi!

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Sergen Pamukçu'nun vasiyetini Diyanet üstlendi.

Güncellenme 16 Şubat 2018 20:56

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun ağabeyine bıraktığı anne ve babasını hacca gönderme vasiyetini, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş üslendi.

Şehidin ailesine ziyaret

Diyanet'ten yapılan açıklamada, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun ailesine ziyarette bulunulduğu belirtildi.

Erbaş dua etti

Baba evinde kurulan taziye çadırında şehidin ailesine başsağlığı dileyen Erbaş, okunan Kuran-ı Kerim'in ardından şehit için dua etti.

"Allah yolunda canını feda etti"

Bütün şehitlere Allah'tan rahmet ve gazilere acil şifalar dileyen Erbaş, Şehit Sergen Pamukçu'nun Allah yolunda canını feda ettiğini belirtti.

"Biz bu vasiyeti üstleniyoruz"

Şehit Pamukçu'nun anne ve babasının Hacca gitmesi yönündeki vasiyetini değelendiren Prof. Dr. Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak burada bize düşen görev, hiçbir şekilde yazılmadan, kuraya da tabi tutmadan biz bu vasiyeti üstleniyoruz. Tabii kendileri arzu ettikleri takdirde biz bu vazifeyi inşallah yapmış olacağız" dedi.