Diyanet açıkladı! Kurbanlık fiyatları ne kadar?

Yurt içi kurban kesim bedelinin 850 lira, yurt dışı kurban kesim bedelinin ise 625 lira olduğu açıklandı.

Güncellenme 12 Temmuz 2018 11:51

Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı son dakika açıklaması ile kurbanlık fiyatlarını duyurdu. Buna göre, yurt içi kurban kesim bedelinin 850 lira, yurt dışı kurban kesim bedelinin ise 625 lira olduğu belirtildi.

Kimler kurban kesmeli?

Akıl sağlığı yerinde olan, ergenlik çağına erişmiş, maddi durumu iyi olan her Müslümanın kurban kesme yükümlülüğü vardır. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Öte yandan, kurban kesmek için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

Kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?

Kurbanlık fiyatlarının bu yıl enflasyonla birlikte yüzde onun üzerinde zamlanacağı belirtildi. Bu yılın en düşük büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 7000 TL, en düşük küçükbaş kurbanlık fiyatlarının ise 1000 TL olacağı öngörüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, hayvan sahiplerinin enflasyonun üzerinde bir zamla satışa çıkacağını, Ağustos ayındaki kurun fiyatlarda belirleyici olacağını söyledi.

Yüzde 10 zam uygulanacak

Kurban Bayramı'na bir buçuk ay olmasına karşın, zincir hipermarketler kurbanlık satışına başladı. Bu yıl hayvan üreticileri ise kurbanlıklara enflasyona paralel olarak yüzde 10'un üzerinde zam uygulayacağı iddia edildi.