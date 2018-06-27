Diyabetin bu hastalıklara neden olduğunu biliyor muydunuz?

Dünya çapında en fazla ölüme neden olan hastalıklar arasında diyabet görülmektedir. Peki diyabetin yol açtığı hastalıklar nelerdir?

Güncellenme 27 Haziran 2018 17:56

Yapılan araştırmalar ve Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine bakılacak olursa ölümlerin yüzde 71 gibi bir oranı diyabet, kalp, akciğer hastalıkları ve kanserden kaynaklanmaktadır. Uzmanlar diyabetin vücutta bulunan doku organlara ciddi oranda tahrip edici hastalıkların başında geldiği ve en büyük hasarının ise damar sistemi üzerinde yaptığı ortaya çıkmıştır. Küçük damarlara zarar verdiğinde böbrek, sinir sistemi ve göz üzerinde ciddi zararları olmaktadır. Büyük damaların tahribinde ise kalp ve damar hastalıklarına neden olmaktadır. Diyabete bağlı ölümlerin nedenini yüzde 70 ve 80 oranında kalp ve damar hastalıkları olduğu ortaya çıkmıştır.

Diyabetin neden olduğu 5 hastalıkları uzmanlar sıraları ve önerilerde bulundu.

Kalp hastalıkları

Diyabetin neden olduğu kalp hastalıkları en çok ölüme sebep olan hastalıkların başında geliyor. Diyabet hastalarının kalp rahatsızlıklarına yakalanma ihtimali normal insanlara oranlar 2 kat daha fazla.

Damar hastalıkları

Diyabet hastalıkların da yüksek oranda kötü kolesterolde artış olduğu tespit edilmiştir ve yüksek şekere de bağlı olarak damar sertleşmesi meydana gelmektedir. Bu durum kan basıncında ani değişimlere neden olmakla birlikte kişilerin beyin kanaması, inme (felç), damar tıkanıklığı rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Görme kaybı

Diyabetin neden olduğu önemli problemlerden biri de göz damarlarında ve retina da bozukluklardır. Dünya da meydana gelen körlüğün en büyük nedeni ise diyabettir. Körlük genellikle geç dönemlerde ortaya çıkmaktadır. Ancak diyabetin göze verdiği zararlar çok önceleri başlamaktadır buna bağlı olarak diyabet hastalarının düzenli olarak göz doktoruna gidip muayene olmalarında fayda vardır.

Böbrek yetmezliği

Kılcal damar bozuklukları ile birlikte ürede yükselme meydana gelir ve böbrek yetmezliğine kadar gider sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.

Sinir sistemi hastalıkları

Sinir sistemi bozuklukları genelde diyabetin erken evrelerinde görülen sorunlardır. Diyabetin erken teşhisi ve doğru tedavisi ile birlikte yaşam süresi ve kalitesinin azaltmanın önüne geçilebilmektedir.