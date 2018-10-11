Dişlerinin rahat çıkması için bunları yapın!
Uzmanlar, bebeklerin diş çıkarma dönemlerinde daha rahat ve huzurlu bir süreç geçirmeleri için neler yapılması gerektiğini anlattı.
Bazı bebeklerde 3-4 aylıkken görülebilen ilk diş çıkması genellikle 6 veya 7 aylıkken görülür. Nadir de görülse bazı çocuklarda 12 veya 16 aylık bebeklerde geç diş çıkarma görülebiliyor. Tüm dişlerin tamamlanması 27 ile 29. Ayları bulabiliyor. Diş çıkarma dönemlerinde çocuklarda huzursuzluklar görülebiliyor.
Peki bebeğin bu süreci rahat geçirebilmesi için nelere dikkat etmek gerekir?
Belirtileri nelerdir?
- Tükürüğün artması
- Uykuda düzensizlikler
- İştah kesikliği
- Gelip giden huzursuzluk
- Ellerini ısırması
- Ağız çevresinde görülen hafif döküntüler
Diş çıkarma öncesi görülen belirtiler dişetinin açılmasına önce başlar. Belirtiler sonrası ilk dişlerin görülmesi 2-3 aylık süreç bulabilir.
Diş çıkarma sürecinde bebeğiniz için bunlara dikkat edin:
- Çok sıcak gıdalardan çocuklarını uzak tutun. Olabildiğinde ılık ve soğuk yiyeceklere yer verin. Elma püresi, muhallebi ve yoğurt gibi besinlere bebeğiniz asla hayır demeyecektir.
- Bebeğinizin çiğneyebileceği şeyler verin soğuk muz ve havuç gibi. Dişlerini kaşımasına yardım edecek besinler verebilirsiniz.
- Köftenin içerisine farklı sebzeler ekleyip soğuk olarak bebeğinize yedirebilirsiniz. Eliyle kendi tutup yemesine müsaade edebilirsiniz.
- Yeteri miktarda su içiyor olmasına özen gösterin.
- Evde sıkılmış serin meyve sularının içilmesine ağırlık verin.
- Bir besin filesinin içerisine dondurulmuş meyveleri koyup kemirmesine yardımcı olabilirsiniz.
- Özellikle yaz aylarında anne sütünü buz küplerine koyup dondurun ve filenin içerisinde koyup bebeğinize verebilirsiniz.
20 tane süt dişinin tamamlanması bebekte 3 yaşına doğru tamamlanır. Kalıcı dişlerin çıkması ise 6 yaş civarında olur.