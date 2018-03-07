Dışişlerinden, Yunanistan'daki hain olaya kınama!

Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

Güncellenme 07 Mart 2018 09:11

Bakanlığın yaptığı açıklamada, Yunanistan'daki ırkçı bir parti tarafından Atina'da 5 Mart tarihinde Türkiye aleyhine bir gösteri düzenlendiğini, bu gösteri sırasında Türk bayrağının yakıldığını açıklarken bu hareketin şiddetle kınandığı da belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Açıklamada Dışişleri Bakanlığı, Türk bayrağına yapılan bu alçak eylemi yapanlar ve sorumlu olan kişilerin bir an önce yakalanmalarını ve ne kısa zamanda yargıya hesap vermelerini Yunan makamlarından talep etti.

Türk Büyükelçiliğine yürüdüler

Yunanistan'da Büyükelçiliğe yürüyen bir grup, Atina'da gerçekleştirdiği protestolarda Türk bayrağı yaktı Aşırı sağ "Hrisi Avgi" Partisi (Altın Şafak) Başkanı, Milletvekilleri ve taraftarları dün akşam Atina sokaklarında toplanarak Yunan bayrakları ile Türk Büyükelçiliğine yürüdü.

Polis protestocuları durdurdu

Motorize ekiplerin de eşlik ettiği yaklaşık 500 kişilik grup, Türkiye aleyhine sloganlar attı. Türk Büyükelçiliği'ne yürümek isteyen grup, Çevik Kuvvet ekipleri tarafından durduruldu. Polisin araçla kapattığı caddede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Türk bayrağı yakıldı

Büyükelçiliğe ulaşamayan grup, Türkiye aleyhine sloganlar atmaya başladı. Aşırı gruplar burada Türk Bayrağı'nı ateşe verdi. "Türkler unutmuyorum, intikam alacağım" diyerek Çevik Kuvvet araçlarının arkasından slogan atan grup olaysız bir şekilde dağıldı.