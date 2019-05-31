Dışişlerinden S-400 açıklaması! Planlandığı gibi...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, S-400 alım sürecinin planladığı gibi gittiğini açıkladı.

Güncellenme 31 Mayıs 2019 14:14

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin S-400 alımlarını erteleyip ertelemediğine dair çıkan haberleri değerlendirdi. Aksoy, S-400 sürecinin planlandığı gibi gittiğini söyledi.

“Haberler gerçeği yansıtmamaktadır”

Aksoy, “Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye'nin ABD'nin talebi üzerine S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

“Süreç planlandığı şekilde devam ediyor”

Rusya'dan S-400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam ettiğini vurgulayan Aksoy, “Diğer taraftan, ABD'nin S-400 sisteminin NATO'nun birlikte çalışabilirliğine ve F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere ABD makamlarına ilettiğimiz Çalışma Grubu toplantısı teklifimiz geçerliliğini korumaktadır” ifadelerini kullandı.