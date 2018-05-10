Dışişlerinden BM'ye OHAL tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, BM'nin 24 Haziran seçimleri öncesi OHAL'in kaldırılması talebini değerlendirdi.

Güncellenme 10 Mayıs 2018 09:41

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El-Hüseyin'in seçim öncesi OHAL'i kaldırın çağrısını Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, sert bir dille eleştirdi.

Aksoy, bu açıklama Türk milletinin iradesini temsil eden TBMM'nin aldığı seçim kararını sorguladığını, bağımsız bir ülkenin yönetiminin nasıl olması gerektiğine dair talihsiz ifadeler içerdiğini söyledi.

Tamamen siyasi saiklerle yapılmış bu açıklamayı ciddiye almadıklarını vurgulayan Aksoy, Türkiye'de OHAL tedbirlerinin sadece teröristlere ve terör iltisaklı çevrelere karşı uygulandığını, vatandaşların hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı hiçbir önlemin söz konusu olmadığını belirtti.

Aksoy, OHAL'in demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesine mani olmadığını, Fransa'da da seçimlerin OHAL döneminde gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Türkiye'de Nisan 2017 referandumu dahil seçimlerin demokratik, özgür, adil ve şeffaf olduğu uluslararası gözlem raporlarıyla teyit edildiğini, Yüksek Komiser'e olağanüstü halin uluslararası hukukta devletlere tanınmış bir yetki olduğunu da ayrıca hatırlatmak istediklerini, Türkiye'nin 24 Haziran seçimleri için de taahhütlerine uygun biçimde uluslararası kuruluşlarla gerekli işbirliğini sürdürdüğünü söyledi.