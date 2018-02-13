Dışişleri'nden ABD'ye sert yanıt: Bu açıkça terörist eylem

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in PKK terörizmi için kullandığı "aktif ayaklanma" sözlerine sert yanıt verdi.

Güncellenme 13 Şubat 2018 23:11

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD destekli SDG adını kullanan YPG/PKK unsurlarının bir bölümünün diğer bölgelerden Afrin'e kaydığını kabul ettiğini açıklamıştı.Mattis'in skandal açıklamalarına Türkiye'den ise yanıt gecikmedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"ABD Savunma Bakanı'nın bu sözleriyle Türkiye'yi hedef alan PKK terörizmini ifade etmek istediğini düşünüyoruz. Ancak bu uygun bir terim değildir.

Ülkemiz, PKK'nın ve bu örgütün Suriye'deki uzantıları PYD/YPG'nin hedefindedir ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden bu örgütle kararlılıkla mücadele etmektedir.

Öte yandan terör tehdidi altındaki tek NATO müttefiki Türkiye değildir. Geçtiğimiz yıl büyük çaplı terör eylemlerine maruz kalan diğer müttefik ülkeler de bulunmaktadır."