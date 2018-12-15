Dışişleri: Operasyonlar devam edecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Türkiye’nin sınırları tehlikede olduğu sürece operasyonların devam edeceğini söyledi.

Güncellenme 15 Aralık 2018 11:01

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin sınırları tehlikede olduğu ve terör örgütleri Irak topraklarında yuvalandığı sürece terörle mücadele kapsamındaki operasyonların devam edeceğini belirtti.

Türkiye için güvenlik sorunu

PKK’nın yıllardır Irak topraklarını Türkiye’ye saldırmada üs olarak kullandığını ifade eden Aksoy, bu saldırılar sonucu çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini, PKK’nın Suriye ve Irak’taki faaliyetinin Türkiye için ulusal bir güvenlik sorunu olduğunu dile getirdi.

Irak hükümetine çağrı

Aksoy, Irak hükümetine terörle mücadele konusunda üzerine düşenin yapılması konusunda defalarca uyarıldığını, Türkiye’nin iyi komşuluk ilişkilerinin yanı sıra terörle mücadele konusunda sorumluluğunu yerine getirdiğini, Bu kapsamda Irak terörle mücadele anlamında her türlü desteğin verildiğini, Irak’ın da aynı anlayışla adımlar atması gerektiğini belirtti.

TSK, BM kapsamında görevini yapıyor

Irak yetkililerin terörle mücadelede gerekli önlemleri almaması durumunda TSK’nın, Türkiye yönelik saldırılarda BM’de belirtilen meşru müdafaa hakkını kullanmaya hakkı olduğunu söyleyen Aksoy, bu kapsamda TSK tarafından 13 Aralık 2018 tarihinde Irak'ta Sincar ve Karacak Dağı'nda terörist unsurların yuvalandığı alanlara operasyon düzenlendiğini, operasyonlarda terör örgütüne büyük darbe vurulduğunu, sivil halkın zarar görmemesi adına hassas davranıldığını belirtti.

Operasyonlar devam edecek

Aksoy ayrıca, “Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçları gerektirdiği ve terör örgütleri Irak topraklarında yuvalandıkları müddetçe terörle mücadele kapsamındaki bu operasyonlara devam edilecektir” dedi.