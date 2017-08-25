Dışişleri Bakanlığından sert açıklama: "Almanya çizgiyi aşmamalıdır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Varşova'da yaptığı açıklamada Türkiye-Almanya arasındaki krize de değindi.

Güncellenme 25 Ağustos 2017 14:38

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Varşova'da yaptığı açıklamalarla Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in sözlerine de yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Varşova'daki konuşmasından satır başları;

Almanya'dan haddini aşan açıklamalar görüyoruz, seçimler gelip geçici, dostluklar kalıcıdır, dikkatli olmalarını diliyorum. Seçimden önce popülist açıklamalara gerek yok. Almanya çizgiyi aşmamalıdır.

"Hayır diyen yüzde 48'den sorumluyuz da diyor. Hangi hakla bunu söylüyorsunuz. Demokratik sistem de hayır diyen de olur, evet diyen de olur. Bunların hepsi bizim vatandaşımızdır. Türkiye sizin sömürgeniz midir ki, böyle konuşuyorsunuz.

AA