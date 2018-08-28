Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'a cevap!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Macron'un Türkiye'nin AB üyeliği konusunda kullandığı ifadeleri ve "İslami terör" ifadesini eleştirdi.

Güncellenme 28 Ağustos 2018 16:40

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'nin AB üyelik sürecinin sonlandırılarak stratejik bir ortak olarak görülmesi gerektiği sözlerine yanıt veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Macron'un sözlerinin derin bir teessüfle karşılandığını söyledi.

Macron’un sözlerine kınama

Aksoy, Macron’un Paris’te düzenlenmekte olan Büyükelçiler Konferansı’nda yani dün Türkiye’ye ve AB üyelik sürecine ilişkin olarak sarfettiği bazı sözlerin derin bir teessürle karşılandığını söyledi.

Türkiye, 15 Temmuz hadisesini yaşadı

Türkiye’nin 15 Temmuz 2016’da darbe girişimi nedeniyle oldukça zor bir dönem geçirdiğini hatırlatan Aksoy, bu nedenle OHAL’in geçen ay içinde sona erdiğini, Türkiye’nin olağan döneme girdiğini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından özellikle AB reformları konusunda ilerleme dönemine geçildiğini, Macron’un Türkiye’ye ilişkin açıklamalarının hemen her platformda defaatle izah edilmesine rağmen Türkiye’nin gerçeklerini anlamaktan uzak olduğunu bir kere daha gösterdiğini belirtti.

Türkiye, Avrupa karşıtı değil

Aksoy, Avrupa’nın siyasi, coğrafi ve tarihi açıdan ayrılmaz bir parçası olan ve Avrupa kıtasının güvenliği için her zaman üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiş olan Türkiye’nin “Avrupa karşıtı” olduğunu söylemenin gerçekle örtüşmediğini söyledi.

Türkiye zaten AB’nin stratejik ortağı

NATO müttefiki ve AB üyeliğine aday Türkiye’nin halihazırda zaten AB’nin stratejik ve ayrıcalıklı bir ortağı olduğunu dile getiren Aksoy, göçten terörle mücadeleye birçok alanda AB’yle ortaklık ve işbirliği mekanizmalarına sahip olunduğunu, fakat bunların, Türkiye’yle AB arasındaki ilişkilerin ahdi temeli olan katılım sürecine alternatif olamayacağını aşikar olduğunu belirtti.

Türkiye, AB’ye tam üyelik yolunda ilerliyor

Aksoy, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle daha güçlü, demokratik ve laik Türkiye’nin AB’ye tam üyelik yolunda ilerlemeye kararlı olduğunu, dünyanın hastalığı haline gelen popülizm ve ayrılıkçılığa inat hedefin, daha güçlü ve paylaşılan ortak değerlere dayalı ve Türkiye’li bir AB olduğunu söyledi.

“İslami terör” ifadesine eleştiri

Macron’un konuşmasında birkaç kere "İslamcı" veya "İslami terör" ifadesi kullandığının altını çizen Aksoy, terörün dini, milliyeti ve ırkı olmadığını, bu musibetin herhangi bir dinle ilişkilendirilmesini son derece yanlış bulunduğunu, Soğuk Savaş’ın sona erdiğini, dünyanın çok daha karmaşık, öngörülemez ve tehlikeli sınamalarla karşı karşıya olduğunu, yeni dönemde Türkiye’li bir AB’nin öneminin daha da artmış olduğunu ifade etti.