Dışişleri Bakanlığı'ndan İngiliz yargısının kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İngiltere'nin FETÖ firarilerinin iadesini reddetmesine tepki gösterdi.

Güncellenme 29 Kasım 2018 12:35

İngiltere’de dün görülen davada, FETÖ firarisi sanıklar, Hamdi Akın İpek, Talip Büyük, Ali Çelik ve Mustafa Yeşil’in Türkiye’ye iade talebi reddedilmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İngiltere mahkemelerinin kararını değerlendirdi.

Talep reddedildi

Aksoy; Hamdi Akın İpek, Ali Çelik, Talip Büyük ve Mustafa Yeşil’in Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye iadelerine ilişkin dün Londra, Westminster Kaza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanıklar hakkındaki iade talebinin hâkim tarafından reddedildiğini belirtti.

Bir an önce iade edilmesi gerekiyor

Mahkemenin, Türkiye’nin iade taleplerine reddine dair gerekçelerin dayanıksız olduğunu ifade eden Aksoy, beklentinin 251 masum vatandaşın şehit olduğu ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’nün önde gelen mensupları arasında yer alan bu şahısların Türkiye’de yargılanmalarını teminen bir an önce iade edilmeleri gerektiğini ifade etti.

Hayal kırıklığı yaşattı

Aksoy, bu yöndeki gayretleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini, bu kararın kabul edilemez olduğunu, bu karar ile derin hayal kırıklığı yaşandığını, bunun İngiliz makamlarına kuvvetli bir şekilde vurgulandığı belirtildi.