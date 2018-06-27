Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye çok sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, AB'nin tutumunu "iki yüzlülük ve tutarsızlıktır" olarak değerlendirdi.

Güncellenme 27 Haziran 2018 14:16

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi’nin 26 Haziran’da gerçekleştirilen toplantısında alınan kararların Türkiye'ye ilişkin bölümünün bir kez daha AB’nin Türkiye'ye karşı önyargılı ve hakkaniyetle bağdaşmayan tutumunu yansıttığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, kararlarda Türkiye'nin adaylık statüsüne halel getirilmediğini, AB'nin Genişlemesi bahsinde katılım sürecinin devamını anlamsız bir sebep-sonuç ilişkisi içinde yeni koşullara bağlanmasını hiçbir şekilde kabul etmediği belirtildi.

Hem Türkiye'nin hem de AB’nin çıkarlarına hizmet edecek olan Gümrük Birliği güncellemesinin de şartlara bağlanmasını anlamanın mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, "AB’nin, Türkiye’ye adil ve dürüst davranmadığı bir kez daha görülmüştür. AB’nin söz konusu tutumuna rağmen süreçten uzaklaşanın ülkemiz olduğunu ileri sürmek iki yüzlülük ve tutarsızlıktır" denildi.