Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Kudüs kararına tepki!

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin skandal Kudüs kararı sonrası İsrail Büyükelçiliği'nin taşınacağına dair tarih vermesi hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 24 Şubat 2018 13:59

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşıması kararı hakkında açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, bu kararın 'son derece kaygı verici' bulunduğu ifade etti. Açıklamada ayrıca, ABD'nin uluslararası hukuku çiğnediği ve bunda ısrar ettiği vurlandı.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"ABD Yönetimi’nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Mayıs ayında Kudüs'e taşıyacağını açıklaması, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kudüs’le ilgili kararlarını ve yerleşik BM parametrelerini çiğneyerek barış zeminini tahrip etmekte ısrar ettiğini göstermektedir.

ABD ne yazık ki bu kararıyla ahiren İstanbul’da toplanan İİT Olağanüstü Zirvesinin Sonuç Bildirisine ve akabinde BM Genel Kurulu’nda alınan karara yansıyan uluslararası toplumun vicdanının sesini duymadığını ya da daha vahimi, umursamadığını ortaya koymaktadır.

ABD’nin son derece kaygı verici sözkonusu kararına karşı, Türkiye Filistin halkının meşru haklarının korunması için uluslararası toplumun ağırlıklı çoğunluğu ile birlikte çaba harcamayı sürdürecektir."