Dışişleri Bakanlığı’ndan ABD ve Fransa’ya sert uyarılar

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan ABD ve Fransa’ya sert uyarı geldi. Detaylar haberimizde…

Güncellenme 26 Nisan 2019 13:26

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD'den YPG konusunda Türkiye'nin güvenliği için somut adım bekliyoruz" açıklamasında bulundu. Hami Aksoy, ABD'ye YPG konusunda kritik çağrıda bulundu. Aksoy, "ABD yönetimi yeniden tehdit diline döndü, dayatmalarla sonuç alınamaz" ifadelerini kullandı.

Aksoy'un konuşmasından önemli başlıklar şöyle:

-İdlib'te sukünetin sağlanması noktasında Rusya ile hem fikiriz. ABD ile patriot alımı konusunda görüşüyoruz. S-400 ile bir arada düşünmüyoruz. F-35 pilotları eğitim görüyor. Uçakların teslimatı başladı, geri adım atmayacağız. Patriot almayacağız diye bir şey yok, görüşmelerimiz devam ediyor.

-Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisanı anma günü ilan etmesini unutmayacağız. Macron'un Kullandığı ağır ifadelerin karşılığı olacak. Fransızların bir asır önce Ermenilerin silahlandırılıp Türklerin katledilmesinde sorumluluğu var.

-TÜPRAŞ'ın rafineleri İran petrolüne uygun. ABD'yi ikna etmeye çalışıyoruz.

-Güvenli bölge Türkiyenin kontrolünde olmalı. 32 kilometre olmalı. Güvenli bölge konusunda 3 toplantı yapıldı. Bizim önceliğimiz PYD/YPG'nin çıkarılması. ABD'nin tamamen çekilmeyeceği anlaşılıyor ancak sahada güç boşluğuna yol açmaması lazım. Terör örgütleri güçlendirilmemeli. Golan Suriye toprağı. İlk tepki bizden geldi. ABD bu adımda yalnız kaldı.

-Açıklama ve üslubu devlet geleneğine sahip olmadığını gösteriyor. 1915 olayları meşru bir tartışma konusudur. Ermenistan arşiv açma cesaretini gösterse gerçekler ortaya çıkacak.

-Temeli yok, Tek taraflı, gerçekleri yansıtmayan bu yönergeyi reddediyoruz.