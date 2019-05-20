Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu!

FETÖ’nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 43 ilde operasyon yapıldı.

Güncellenme 20 Mayıs 2019 09:52

FETÖ’nün Dışişleri Bakanlığı personel temini sınavlarında gerçekleştirdiği usulsüzlükler üzerine soruşturma başlatıldı.

5 farklı soruşturma yürütülüyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, o sınavlar ve komisyon üyeleri için yürütülen 5 farklı soruşturmada, 249 kişinin örgüt üyeliği tespit edildi.

43 ilde operasyon başlatıldı

Ankara merkezli 43 ilde yürütülen operasyon kapsamında 78 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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