Dışişleri Bakanlığı'dan kritik "Patriot" açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Patriot füze savunma sistemleriyle ilgili ABD ile de devam ettiğini söyledi.

Güncellenme 23 Mart 2018 11:56

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD ile Patriot füze savunma sistemleriyle ilgili temaslarının devam ettiğini belirtti.

ABD'den Türkiye'ye ziyaret

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkilinin bu aynın sonuna doğru Türkiye'ye ziyarette bulunacağını ifade etti. Patriotlarla ilgili bir teklif sunacağına yönelik basında yer alan haberlerin sorulması üzerine Aksoy, bu konuda kendilerine henüz bir bilginin ulaşmadığını belirtti.

Olumlu bir sonuç alınamadı

Türkiye'nin, savunma sistemi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 10 yıldan bu yana ABD dahil olmak üzere öncelikle müttefikleriyle temas kurduğunu hatırlatan Aksoy, bu konuda maalesef olumlu sonuç alınmadığını da belirtti.

NATO ile birlikte çalışılabilir bir sistem geliştirilecek

Aksoy, Rusya ise acil ihtiyaçları karşılamaya yönelik Türkiye'ye çok cazip bir teklif sunduğunu neticesinde ise Rusya'dan S-400 sistemi tedarik edilmesi kararlaştırıldığını, bu sistemin kendi başına işletilecek ve NATO yetenekleri ile entegre edilmeyeceğini, NATO ile birlikte çalışabilir bir sistem geliştirme hedeflerinin ise devam ettiğini belirtti.

PKK ile mücadele

Patriot sistemleriyle ilgili de ABD ile temasların devam ettiğini söyleyen Aksoy, iki ülkenin anlayış birliğine vardığını ve bu çerçevede 8-9 Mart'ta Washington'da Suriye ve PKK ile mücadele gündemli toplantılar yapıldığını hatırlattı.

Yakın zamanda Washington'a bir ziyaret yapılacak

Aksoy, diğer toplantıların da gecikmeksizin yapılmasını ve ABD'den somut beklentilerinin gerçekleşmesini beklediklerini, ABD ile oluşturulan çalışma gruplarına ilişkin olarak da Müsteşar Ümit Yalçın'ın yakın zamanda Washington'a bir ziyaret gerçekleştireceğini ifade etti.

Pompeo önemli bir devlet adamı

ABD yönetiminde bazı değişiklikler olduğunu belirten Aksoy, yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun siyasi tecrübesinin olduğunu ve Türkiye-AB ilişkilerinin önemini idrak etmiş bir devlet adamı olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki sorunlar çözülmeli

Aksoy, yönetimdeki değişikliklerin, iki ülke arasında uzun zamandır var olan sorunların çözülmesi için devam eden çabaların daha da güçlenmesine vesile olmasını dilediklerini kaydetti.