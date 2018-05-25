Dışişleri Bakanlığı: ABD'ye karşılık vermeye mecbur kalırız

Dışişleri Bakanlığı, ABD'deki Türkiye'ye F-35 satışının engellenmesini öngören tasarı hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 25 Mayıs 2018 17:06

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'den gelen bir heyetin bugün Münbiç konusunda Türkiye'de görüşmelerde bulunduğunu belirtmişti. ABD Kongresi Savunma Komitesi'nden geçen ve Türkiye'ye F-35 satışının da engellenmesini öngören tasarı hakkında konuşan Aksoy, "ABD'ye karşılık vermeye mecbur kalırız" ifadelerini kullandı.

İlk toplantı Tillerson’la yapıldı

Dışişleri Bakanlığı'nda basın toplantısı yapan Aksoy, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın şubat ayında Ankara'ya yaptığı ziyaretten sonra bir mekanizma kurulduğunu, oluşturulan çalışma gruplarından Suriye konulu grubun ilk toplantısını 8-9 Mart’ta yaptığını anımsattı.

İkincisi bugün yapıldı

Aksoy, "Bu toplantının ikincisi bugün yapılıyor. Amerikan heyetini bugün ülkemizde ağırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantının asıl konusunun Menbiç olduğunu belirten Aksoy, iki ülke arasında üzerinde çalışılan metnin nihai halinin 4 Haziran'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında Washington'da yapılacak görüşmeden sonra ortaya çıkacağını kaydetti.

F-35 savaş uçakları açıklaması

Aksoy, ABD'li bazı senatörlerin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışının engellenmesi amacıyla yasa tasarısı sunmasına ilişkin, bu kararın Türkiye'nin S-400 kararından vazgeçmesi ve rahip Andrew Brunson’ın tutukluluk halinin son verilmesine bağlandığını söyledi.

Aksoy, "Biz bu F-35 programı kapsamında üzerimize düşen yükümlülükleri harfiyen yerine getirdik. Zaten bu çok uluslu bir program. İmzalanan sözleşme çerçevesinde herkesin yükümlülükleri belli ve bunların yerine getirilmesini bekliyoruz. Bu gibi adımlar ABD ile müttefiklik ilişkimizin ruhuna da aykırı. Sayın bakanımızın da söylediği gibi böyle adımlar olması halinde biz de karşılık vermeye mecbur kalırız" diye konuştu.