Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuveyt’e gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13 Şubat’ta düzenlenecek DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı için Kuveyt’e gidecek.

Güncellenme 09 Şubat 2018 23:20

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “DMUK Dışişleri Bakanları Toplantısında, ülkemizin terörizmle mücadeleye katkıları ve DEAŞ, PKK/PYD ve diğer terör örgütleriyle mücadelede uluslararası toplumdan beklentileri vurgulanacaktır. Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansında, ülkemizin Irak’ın istikrarı ve refahı için bugüne kadar sarf ettiği çabalar ve bundan sonra atmayı öngördüğü adımlar ortaya konacaktır” denildi.