Diş beyazlatmada zerdeçal mucizesi

Sağlığa kattığı birçok faydası ile bilinen zerdeçalın diş beyazlatmada da önemli rolü olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 13 Eylül 2017 19:46

Sigaradan ve gün içerisinde tüketilen içeceklerden dişlerde sararma ve lekeler meydana gelebilir. Bu durumun önüne geçebilmek için size zerdaçal ile diş beyazlatma yönteminden bahsedeceğiz. Zerdeçal ile diş beyazlatma yöntemi nedir, nasıl uygulanır sorusunu vermiş olduğumuz bilgilerden bulabileceksiniz. işte zerdeçal ile diş beyazlatma yöntemi.

Her ne kadar günde 2 defa dişlerimizi fırçalasak, onlara gerekli özeni göstermeye çalışsak da zamanla dişlerimizde lekeleri ve sararma oluşabilir. İyi haber şu ki sizlerle doğal diş beyazlatma yöntemlerini paylaşacağız. Hazırlayacağınız bu karışımı güneş görmeyen, serin bir dolapta haftalarca saklayabilir ve günlük olarak kullandığınız diş macununuzla dönüşümlü kullanabilirsiniz. Macunun dişlerinize vereceği sarı renk sizi korkutmasın, uygulama sonrası bembeyaz dişleriniz olacak.

İşte zerdeçal ile diş beyazlatma yöntemi:

Malzemeler:

-2 çorba kaşığı zerdeçal

-2 çorba kaşığı karbonat

-1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı



Birinci adım:

Bütün malzemeleri küçük bir kapta macun kıvamına gelene dek karıştırın.

İkinci adım:

Yedek bulundurduğunuz bir diş fırçası yardımıyla hazırladığınız macunu normal rutininizde fırçaladığınız gibi dişlerinizi fırçalayın.

Üçüncü adım:

Ağzınızı ılık su ile yıkayın ve bembeyaz dişlerinizin tadını çıkarın.

Not: Haftada 2-3 uygulama dereceli olarak beyazlığı arttıracak.

Evde uygulayabileceğiniz diğer doğal diş beyazlatma yöntemleri:

Evde uygulayabileceğiniz bir diğer doğal diş beyazlatma yöntemi ise günlük hayatta kullandığımız bir çok ürünün ana maddesi olan karbonattır. Karbonat doğal bir renk açıcıdır.

Karbonat ile diş beyazlatma:

Islattığınız bir diş fırçasını bir kaba koyduğunuz karbonata batırın ve dişlerinizi yavaş bir şekilde 2-3 dakika fırçalayın. Bu doğal diş beyazlatma yöntemini hafta 2-3 defa uygularsanız diş tonunuzda günden güne açılma göreceksiniz.

Karbonatın ve tuzun da beyazlatıcı etkisi büyüktür. Ayrıca elma sirkesi de bin bir yararı bir yana, diş minesi üzerindeki sarı lekeleri çıkarmak konusunda oldukça etkilidir.

Karbonat, Tuz ve Sirke Üçlüsü ile diş beyazlatma:

Bu üç malzemeyi bir çay kaşığı alarak bir kapta karıştırın ve temiz bir diş fırçasıyla dişlerinize uygulayın.

Muz kabuğu ile diş beyazlatma:

Magnezyum ve potasyum açısından zengin olan muz kabuğunu diş beyazlatma yöntemi olarak kullanabilirsiniz.

Dişlerinizi fırçaladıktan sonra muz kabuğuyla bir süre dişlerinizi ovun daha sonra su ile dişlerinizi durulayın.

Çay, Kahve ve Sigara faktörleri

Sizlerle paylaştığımız doğal diş beyazlatma yöntemlerini uyguladıktan sonra da dikkat etmeniz gereken faktörler var. Dişinize zarar veren ve rengini koyulaştıran şeylerden uzak durun: Kahve, sigara gibi ürünler dişlerin üst tabakasını oluşturan, mine üzerinde lekelenmelere yol açıyor. Bu maddelerden uzak durmanız sayesinde dişleriniz çok daha beyaz kalacaktır.

