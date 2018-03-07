Diriliş Ertuğurul’a sürpriz isim!

Çarşamba gecelerinin efsane dizisi Diriliş Ertuğrul’a sürpriz bir isim daha transfer oldu.

Güncellenme 07 Mart 2018 11:22

Muhteşem Yüzyıl dizisinde daha önce Sarı Selim karakterini canlandıran Engin Öztürk, artık Diriliş Ertuğrul kadrosunda. Öztürk, dizi setinde canlandırdığı karakteri sosyal medya da paylaşınca büyük beğeni aldı.

En son Yüksek Sosyete’deydi

En son ‘Yüksek Sosyete’ dizisinde rol alan oyuncu, yeni dizisinden başlatığı fotoğrafla gündeme geldi. Muhteşem Yüzyıl’da canlandırdığı Sarı Selim karakteriyle izleyiciden büyük beğeni almıştı.

Sosyal Medya’dan paylaşıldı

Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Diriliş Ertuğrul dizinde ise Günalp Bey karakterini canlandıracak. Dizinin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta " Karacahisar Kalesi'nin başına Günalp Bey getirilir" notu yer aldı.

Günalp Bey olarak diziye yeni katılan Engin Öztürk’ün dizinin reytinglerine nasıl katkısı olacak merak konusu. Reytinglerdeki yeri bir sıra geriye gelen Diriliş Ertuğrul’u bundan sonraki bölümlerde nasıl bir sonuç bekliyor göreceğiz.

Bu akşam Diriliş Ertuğrul’da neler olacak?

Bu akşam 109. Bölümüyle seyirciyle buluşacak dizide neler olacağı hayranları tarafından merakla bekleniyor. Yayınlanan fragmanda heyecanlı bir bölümün izleyicilere sunulacağı sinyalini verdi. Yeni bölümde Emir Saadeddin’in tuzağına düşen Ertuğul’un ne yapacağı, nasıl kurtulacağı merak konusu.

Aksiyon ve gerilim devam ediyor

Diriliş Ertuğrul’un yeni bölümünde aksiyon ve gerilim kaldığı yerden aynı hızla devam ediyor. Sultan’ı öldürmek suçuyla suçlanan Ertuğrul yeni bölümde aklanıp aklanamayacağı merak konusu.

Yeni bölümde neler olacak?

Sultan Aleaddin’in emri ile tutuklanan Ertuğrul, huzura getirilmiş ve suçsuz olduğu ortaya çıktı. Sultanı öldürmek suçundan Ertuğurul aklanabilecek mi? Gıyaseddin’in Ertuğrul hakkında nasıl hüküm vereceği merakla bekleniyor?

Emir Saadeddin’in emri ile Karacahisar Kalesi’ne gönderilen Günal Bey’in kalede neler yapacağı merak konusu. Günal Bey’in gelmesi ve Ertuğrul’un tutuklaması Kayılar tarafından nasıl karşılanacak?

Ertuğrul’un tutuklanması üzerine Ahmet ve Alplar neler yapacak? Bu kadar felaketin üst üste gelmesi üzerine Kayı Obası’nda kayılar durumu nasıl karşılayacak ve neler olacak?

Diriliş Ertuğrul’un heyecan ve gerilim dolu yeni bölümü bu akşam izleyici ile buluşuyor.