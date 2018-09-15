Diriliş Ertuğrul'dan Hande Soral bombası!

TRT 1 Kanal Koordinatörü Zeydan, Diriliş Ertuğrul’un yeni sezonda adının aynı kalacağını ve Hande Soral'ın da kadroya dahil olacağını duyurdu.

Güncellenme 15 Eylül 2018 15:05

Diriliş Ertuğrul’un yeni sezonu merakla beklenirken, TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'dan diziye ilişkin bomba açıklamalar geldi. Vatan Gazetesi’ne konuşan Zeydan, Burak Özçivit tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda dizide Ertuğrul'un aşık olacağı yeni kızı da açıkladı.

İsim bu sene de değişmiyor

Dizinin yeni sezonda da Çarşamba akşamları ekrana geleceğini belirten Zeydan, dizinin isminin bu yıl da 'Diriliş Osman Gazi' değil, 'Diriliş Ertuğrul' olacağını söyledi

Ertuğrul Söğüt’e yerleşiyor

Hikayenin dönüştüğünü belirten Zeydan, “Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt’e yerleşiyor” dedi.

Burak Özçivit diziye katılacak mı?

Burak Özçivit'in dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağına ilişkin de açıklamalarda bulunan Zeydan, Özçivit'in projede olmasının büyük bir kazanç olacağını, doğru konumlandırma için biraz sabırlı olunması gerektiğini, zamana bırakılması gerektiğini söyledi.

Hande Soral bombası

Öte yandan Ertuğrul'un artık bekar olduğunu vurgulayan Zeydan, “Onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak” dedi. Zeydan ayrıca, Ertuğrul'un aşık olacağı karakteri güzel oyuncu Hande Soral'ın canlandıracağını açıkladı.