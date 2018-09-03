Diriliş Ertuğrul'da Burak Özçivit sürprizi

Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonuna bomba isimler transfer oldu.

Güncellenme 03 Eylül 2018 10:28

İlk yayınladığı tarihten bu yana büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Diriliş Ertuğrul, yeni sezona sürpriz isimlerle bomba gibi bir giriş yapacak. İddiaya göre, Burak Özçivit, Diriliş Ertuğrul’un yeni sezonunda Osman Gazi’yi canlandıracak.

Osman Gazi’yi canlandıracak

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde oynadığı Diriliş Ertuğrul bu sezon yerini Osman Gazi'ye bırakıyor. Buna göre Burak Özçivit, Ertuğrul Bey'in ölmesi ile başa geçen ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucu padişahı olan Osman Bey'i canlandıracak. Oyuncu vakit kaybetmeden senaryo okumalarına başlarken, teknik hazırlıklar da hız kazandı.

Büyük bir plato kuruldu

Osman Gazi dizisi için İstanbul Anadolu yakasında, deniz kenarında büyük bir alana plato kurulduğu belirtildi. Dizinin kostümleri için ise kalabalık bir ekip büyük bir hassasiyetle çalışıyor.

En son Kara Sevda dizisinde rol aldı

Muhteşem Yüzyıl dizisinde de Malkoçoğlu’nu canlandıran Özçivit, son olarak Kara Sevda adlı dizide Kemal karakteriyle gönüllerde taht kurdu. Bu diziden sonra iki sezondur ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu, Kardeşim Benim 1 ve Kardeşim Benim 2 filmlerinin yanı sıra Can Feda filmiyle sinemada kendini gösterdi.