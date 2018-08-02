Dillere destan bir düğünle evlenen Çalhanoğlu çifti boşanıyor

Geçen yıl dillere destan bir düğünle evlenen Hakan Çalhanoğlu, eşinden ayrılacağını açıkladı.

Güncellenme 02 Ağustos 2018 15:09

Geçen sene çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile evlenen ve Milan’da forma giyen yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun aldığı karar herkesi şaşırttı.

Dillere destan bir düğünle dünya evine giren çiftin mutluluğu sosyal medyaya düşen bir fotoğraf ile bozuldu. Hakan Çalhanoğlu'nun bir kadınla fotoğrafları ortaya çıkması sonrasında iki birlikte oldukları tüm fotoğrafları sosyal medya hesaplarından kaldırmıştı. Daha sonra ise ikiliden bir açıklama gelmemişti.

Evliliklerinin bittiğini sosyal medya hesabından duyuran Hakan Çalhanoğlu, evliliğe olan saygısı nedeniyle boşanma süreci hakkında yorum yapmama kararı aldığını, bu sessizliğinin istismar edildiğini ve bilinçli olarak boşanmadaki suçun kendisine ait olduğu izlenimi yaratılmaya çalışıldığını gördüğünü, şerefi ve ailesi kötülendiği için, boşanma süreci hakkında açıklama yapmak durumunda olduğunu

Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için boşanma kararı aldıklarını belirten Hakan Çalhanoğlu, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacaklarını, bu evlilikten bir çocukları olması durumunda sorumluluklarını yerine getireceğini, ancak eski eşi ve ailesiyle iletişim kurmayacağını belirtti.

Hakan Çalhanoğlu, davanın görüleceği güne kadar bekleyeceğini ve mahkemede boşanma kararına neden olan tüm olayları anlatacağını, gerçekler ortaya çıktığı zaman kedisinin daha iyi anlaşılacağını söyledi.