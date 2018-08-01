Dilencinin günlük kazancı dudak uçuklattı

Ankara'da dilencilik yapan yaşlı bir kadını kamerayla çekerek bazı sorular soran vatandaş aldığı cevaplar karşısında şoke oldu.

Güncellenme 01 Ağustos 2018 12:21

Ankara’da dilencilik yağan bir kadın günlük yalnızca birkaç saat çalışarak 500 TL kazandığını söyledi. Ankara’nın en yoğun alanlarında biri olan Kızılar Meydanı’nda dilencilik yapan yaşlı bir kadının vatandaşlarla sohbeti telefonla kayıt altına alındı.

"Kaç saat çalışıyorsun?"

Dilencinin yanına yaklaşarak diyalogları kayda alan bir vatandaş, "Teyze Ramazan ayında günlük ne kadar kazanıyorsun? Kaç saat çalışıyorsun?" sorularını sordu.

Günlük ne kadar kazanıyor?

Bu sorulara memnuniyetsiz cevap veren yaşlı kadın, "Günlük öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum" dedi.

Sosyal medyada yayıldı

O anları kaydeden vatandaş bu konuşmaların geçtiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Hızla yayılan görüntülerde dilenci kadın büyük tepki gördü.