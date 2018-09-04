Dilan Çiçek Deniz, üzücü haberi verdi

Çukur dizisi ile ünlenen ve Victoria Secret seçmelerine katılan ilk Türk olan Dilan Çiçek Deniz, üzücü bir haber verdi.

Güncellenme 04 Eylül 2018 09:38

Çukur dizisi ile yıldızı parlayan Dilan Çiçek Deniz dünyadan çok sayıda modelin katıldığı Victoria's Secret seçmelerine çok az kişi arasından New York'a davet edilmişti. Burada cast direktörü ile görüşmeye giden güzel manken, sosyal medya hesabından görüşmelerin sonucunda elendiğini duyurdu.

Seçmelere katılan ilk Türk

Miss Universe Turkey’de 2014 yılı güzeli seçilen ve daha sonra modellik ve oyunculuk yapmaya başlayan Dilan Çiçek Deniz, seçmelere katılan ilk Türk oldu. Tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği sonuç istenilen gibi olmadı. Güzel oyuncu, seçmelerde elendiğini duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yaptı

Instagram hesabından açıklama yapan Deniz, "Haberler Benden ? Geçen hafta ilk seçmeler neticesinde çok az kişinin davet edildiği cast direktörü görüşmesine davet edildim. Ajansıma yapılan açıklama "Benden çok etkilendikleri, çok pozitif bir enerji aldıkları ancak aktif modellik yapmadığım ve yurtdışı modellik deneyimim olmadığı için seneye tekrar değerlendirmeye alacakları ve seneye tekrar davet etmeyi düşündükleri olmuş". Seçilseydim ilk 'Türk Melek' olarak yılbaşı defilesinde yer alacak ve kariyerim için yurtdışında önemli bir bilinirlik sağlayarak büyük bir adım atma fırsatı yakalamış olacaktım. Ancak bu seçmelere katılmış olmak bile bana yepyeni kapılar açtı, yeni fırsatlar sağladı. Ben çok mutlu ve kazançlı dönüyorum :) Tebrik eden, güzel yorumlar yapan herkese teşekkür ediyorum. Seçilmediğim için yapılabilecek bazı yorumları tahmin edebiliyorum. Her güzel yorum gibi onlar da olacak elbet... ? Hayallerin Peşinde Koşmaya, Çalışmaya Devam... Herkese güzel dileklerimle" dedi.