Dilan Çiçek Deniz bir ilki başardı

Çukur'un sevilen oyuncusu Dilan Çiçek Deniz'in Victoria's Secret seçmelerine çağrıldığı ortaya çıktı.

Güncellenme 01 Eylül 2018 15:18

Geçen yıl oyunculuk eğitimi için Los Angelas’a giden ve dünyanın en büyük ajanslarından biri ile çalışmaya başlayan Çukur dizisinin Sena’sı Dilan Çiçek Deniz’in Victoria's Secret seçmelerine katılacağı ortaya çıktı. Bütün dünyanın yüzlerce mankenin katıldığı seçmelerden geçerek New York'a davet edilerek cast direktörü ile görüşmeye gitti.

Victoria's Secret’in ilk Türk meleği olacak

Seçmeler sırasında ABD basınının da büyük ilgi gösterdiği Dilan Çiçek Deniz, görüşmeler sonrası yapılacak değerlendirme olumlu sonuçlanırsa tüm dünyada yılbaşı gecesi yayınlanan Victoria's Secret Moda Şovu defilesinde dünyaca ünlü modeller ile yürüyen ilk Türk Victoria's Secret meleği olacak.

“Çok heyecanlıyım”

Konuyla ilgili açıklama yapan Dilan Çiçek Deniz "Eğer defilede yer alma fırsatı yakalarsam yurtdışında oyunculuk kariyerime adım atmam için çok önemli bir şans olacak, bu yüzden çok heyecanlıyım. Çok önemli kişiler ile tanıştım" dedi.