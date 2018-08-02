Dil kanseri nasıl anlaşılır?

Dil üzerinde önemsenmeyen yaralar sinsi olarak ilerleyip, tümörün belirtisi olabilir.

Güncellenme 02 Ağustos 2018 15:40

Dilinizin üzerinde kenarlarında bir düzen olmayan ülserleşmiş bir yara mevcutsa ve zaman ilerledikçe herhangi bir gerileme olmuyorsa hatta büyüme meydana geliyorsa mutlaka bir uzmana görünmekte fayda var. Önemsenmeyen dil yaraları sinsi tümörlerin belirtisi olabiliyor.

Uzmanlar dil kanserine neden olan en öneli faktörleri sıraları ve bunların başında sigara kullanımı ile birlikte alkol geliyor. Sigaranın yanı sıra tütün çiğneme ve pipo gibi alışkanlıklar dil kanserine neden olabilmektedir.

İyileşmeyen dil yaralarını mutlaka önemsemek gerekir aksi takdirde dil kanserinin tanısı gecikir ve tedavisinde güçlükler yaşanabilir.

Dil üzerine meydana gelen yaralar

Dil üzerinde oluşan yaralar dil kanserinin habercisi olabilir ve genellikle dilin kenarlarında görülse de her yerinde görülebilir. Bazı basit aftlar kısa sürede iyileşirken kimileri ise uzun süre geçmek bilmez bunlara karşı dikkatli olmak gerekir.

Boyunda şişlik

Tümör boyunda bulunan lenf bezlerine sıçrama gösterdiğinde bir şişliği neden olabiliyor. Boynun aynı bölgesinde uzun süreli küçülmeyen aksine büyüme gösteren sert şişliklere karşı dikkatli olmak gerekir çünkü bu kanser açısından ciddi oranda şüpheli olabilir.

Konuşmada değişiklik

Dil kanseri aynı zamanda kişi de dilin hareketinde bozukluklara neden olabilir ve kişi dilini ağız içerisinde rahatça döndüremeyebilir ve hastanın konuşmasında da değişiklikler oluşabilir.

Ağız kokusu

Tümörün ilerleme vakalarında ölü dokuların ve ağız hijyenin de bozulması ile birlikte ağız içerisinde kötü kokular oluşmaktadır.

Dilde ağrı ve kanama

Dil kanseri dil özellikle tümörün bulunduğu noktalarda ağrılara neden olabilir daha da ilerlemiş vakalarda kanamalara meydana gelebilir. Daha da ilerlemiş vakalarda tümör ağrının şiddetini artırır ve kulaklara kadar varan ağrılara neden olur.