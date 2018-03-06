Dikkat! Telefonunuzda casus yazılım olabilir

BTK Başkanı Sayan, vatandaşları casus yazılımlara karşı uyardı.

Güncellenme 06 Mart 2018 10:45

Habertürk tarafından yapılan "Telefondaki ‘casus’ ihanete delil oldu" haberi cep telefonlarına yüklenen casus yazılımları gündeme getirdi.

Mikrofona erişim kaldırılmalı

Konuyla ilgili açıklama yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, halkı bu tür casus yazımlara karşı uyardı ve uygulamaların kamera ve mikrofona erişiminin kaldırılması gerektiğini, bilinmeyen uygulamaların yüklenmemesi gerektiğini söyledi.

Kaldırılması zor

Sayan, casus yazılımlarının kendisini maskelediğini, bunların hepsinin casus yazılım olarak bilindiğini, Application store'larda normal konuşmalarını kaydetmenize yönelik uygulamalar olduğunu, telefona indirilen uygulamaların kameraya, mikrofona, rehbere, fotoğraf galerisi gibi yerlere erişim izni istediğini, bu izinler vasıtasıyla telefonun aslında başka erişimlere açıldığını söyledi. Sayan ayrıca bu uygulamaların belli bir server'a bağlı çalışmadığından ötürü, kaldırılmasının kolay olmadığını ileri sürdü.

Sahte uygulamalar var

Uzmanların da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, casus yazılımlar olduğunu gizleyen sahte uygulamalar da kişilerin özel bilgilerini ulaşıyor. BTK’nın analizi sonucu, e-devlet, HGS, SGK, e-okul gibi popüler isimlere sahip 40 civarındaki uygulamanın 32'si sahte çıktı.

Şirket sahipleri de kullanıyor

Casus yazılım kullananların sadece eşini ve çocuğunu kullananlardan değil çalışanlarını takip etmek isteyen şirket sahiplerinin de kullandığını belirten Sayan, şirketler çalışanlarının telefonlarına bu uygulamaları indirerek alışkanlıklarını takip ettiklerini, kişisel özgürlükler ve sınırları tartışma konusu olduğunu, bununla ilgili dünyada da standardı olmadığını belirtti.

Sayan’dan uyarı

Her uygulamanın vatandaşlara telefona indirilmemesi konusunda uyarı yapan Sayan, indirilen uygulamalara verilen izinlerin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.