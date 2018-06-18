Dikkat tatilde telefonunuz bozulmasın!

Sıcak havaların da gelmesiyle ve cep telefonlarının yüksek ısıyla doğrudan temas halinde olmasıyla birlikte büyük olumsuzluklar da beraberinde geliyor.

Güncellenme 18 Haziran 2018 14:29

Cihazlarını daha uzun süre kullanmak isteyenlere tavsiyede bulan uzmanlar, sıcak havalarda özellikle dikkatli olmaları gerektiği konusuna uyardı. Tüm bunlara bağlı olarak cep telefonlarını güneşe ısıyı ve sıcakla telefonları maruz bırakmamak gerekiyor.

Yüksek ısıda bozulma riski 2 kat artıyor

Hava sıcaklıklarındaki artış insanlarda olduğu gibi teknolojik cihazlar üzerinde de oldukça etkisi yüksek oluyor. Cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik cihazlar doğrudan güneş ışınlarına maruz kalması ile birlikte işlemcilerinde ve bataryalarında ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Uygulamalarında etkisiyle belli zamanlarda cep telefonlarında ısınmalar meydana gelebiliyor ve bu durum bozulma ihtimalini 2 kat artırabiliyor.

Isındığında kılıftan çıkarın!

Pek kimsede telefonun fazla ısındığından dolayı veya kendi kendin kapanması veya ekranın donduğu yönünde şikayetler gelmektedir. Bu şikayetlerin büyük çoğunluğun cihazın yüksek ısıya maruz kalmasından ötürü olduğu bilinmektedir. Sürekli olarak yüksek ısıyla karşı karşıya olan telefonlarda ana kartlarında ciddi tahribatlar olabilir. Yüksek ısı ile karşı karşıya kalan telefonlar dışındaki korunak amaçlı kılıf nedeniyle kendini soğutamayabilirler ve bu durum zamanla deformasyonlara neden olabilmektedir. Ana kart ve pil üzerindeki olumsuz etkiler görülebilmektedir. Bu durumun uzun süre devam etmesi cep telefonunda pilin şişmesine ve kullanılamaz bir hale gelmesine neden olmaktadır.

Uygulamaları kapatın!

Cep telefonlarına zarar veren yük bindiren gereksiz uygulamaları kullanmıyorsanız kapatmayı tercih edebilirsiniz ve telefonunuzu mümkün olduğunca havalandırmaya özen gösterin.

Şarj ve pil orijinal olmalı!

Cep telefonlarından ortaya çıkan patlamalar ve yangınların nedeni genellikle pillerden kaynaklanmaktadır. Bu durum sadece yan sanayi piller değil bununla birlikte orijinal olmayan şarj adaptörleri de hatta kulaklıklar da bunlara yol açabilmektedir.