Dikkat kanser tehdidi altındasınız!

Yapılan araştırmalara göre kahvaltılık gevreklerin içerisinde kansere yol açan akrilamid maddesi olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 02 Temmuz 2018 09:31

İngiltere’de gıda üzerine araştırmalarda bulunan Gıda Denetim Kurulu yaptığı araştırmalar çalışmalar sonucunda kahvaltıda tüketilen gevreklerin kansere neden olduğu sonucuna vardı.

Bebek mamalarında da bulunuyor

Gıda Denetim Kurulu insanların çok sık tükettiği besinler üzerine yaptığı çalışma sonucunda bazı besinlerin kansere neden olduğu gördü. Bu besinler arasında en fazla dikkat çeken ise kahvaltıda tüketilen gevrek özellikle hayal kırıklığına neden oldu. Bu besinlerin içerisinde olduğu tespit edilen akrilamid maddesi kansere neden olmaktadır. Rapora ilişkin kansere neden olan madde içeren besinler; kahvaltılık gevrekler, bebek mamaları, ve patates cipsleri olduğu ortaya çıktı. Bu besinlerde yüksek oranda bulunan akrilamid adlı maddenin tümöre neden olduğu ortaya çıktı. Kurul tarafından yapılan açıklamada “Aileler çocuklarına altın renginden daha koyu olan renkteki gıdaları vermekten kaçınmalı” ifadesi yer aldı.