Dikkat! GetContact tüm bilgilerinizi ele geçiriyor!

Son günlerde başkalarının rehberinde hangi isimle kayıtlı olduğunu görmek isteyenler telefonuna GetContact yüklüyor.

Güncellenme 26 Mart 2018 17:23

Bir süredir herkesin merakla kullandığı GetContact uygulaması bayağı ses getirdi. Güvenliği sorgulanmayan programı telefona indirenler bilmediği bir tehlike söz konusu. Program tüm rehbere ulaşıyor. Bunun ne kadar sağlıklı ve doğru olduğu ise tartışma konusu oldu.

Daha önce CİA programı vardı

Bu program sayesinde başka kişilerin sizi telefon rehberine nasıl kaydettiğini bulabiliyorsunuz. Alında bu programın "CİA" diye bir benzeri aynı işlevi görüyordu. Kullanıcının rehberine ulaşan bu program tüm bilgileri ortak bir havuzda bu bilgiler topluyor. Haliyle kullanıcılar bu uygulamaya girip rehberini paylaşan arkadaşlarının telefon rehberinde isminin nasıl göründüğünü öğrenebiliyor.

Yoğun bir ilgi var

Bu uygulamanın asıl amacının kullanıcıları rahatsız eden telefon numaralarının aramasını önlemek ve filtrelemek. Ancak uygulamanın az önce anlattığımız yanı oldukça merak uyandırdığından son günlerde yoğun bir ilgi var.

Rahatız edenlerden otomatik olarak kurtulabilirsiniz

İstenmeyen aramaları engelleyebilir ve bu aramaları raporlayarak diğer Getcontact uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Getcontact, gücünü milyonlarca kullanıcısından alır. Diğer kullanıcılar tarafından raporlanan istenmeyen çağrılardan, “Spam Koruma” özelliğini aktif ederek otomatik olarak korunabilirsiniz.

Sizi arayan kişinin kimliğini, rehberinizde kayıtlı olmasa bile otomatik olarak tanımlayabilirsiniz.

Aynı zamanda sosyal bir topluluk

Getcontact, aynı zamanda harika bir sosyal topluluktur. Gerçek hayatta tanıyor olabileceğiniz kişileri, ortak arkadaşlarınız aracılığı ile iletişim kurmanızı sağlar. Uzun yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınıza iletişim isteği gönderebilir, arkadaşınızın isteğinizi onaylaması durumunda kendisiyle yeniden iletişim kurabilirsiniz.