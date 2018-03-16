Dikkat çocuğunuz erken ergenlik yaşıyor olabilir!

Ebeveynlerin çocukları ile ilgili en çok endişe ettikleri konulardan birisi erken ergenliktir.

Güncellenme 16 Mart 2018 16:19

Erken ergenlikle birlikte çocuklarının büyümelerinde geride kalmalarından ötürü ailelerin büyük endişeleri olmaktadır.

Uzmanlar erken ergenlik ile ilgili açıklayıcı bilgiler verdiler. İnsan hayatı için önemli dönemlerden bir olan ergenlik süreci ebeveynler içinde büyük bir mücadelenin başlangıcıdır. Son dönemlerde sık sık bahsedilen erken ergenlik konusu ebeveynlerin kafasını karıştırmakta ve çocukları ile ilgili endişeler duymaktadırlar. Çocukların erken yaşta psikolojik ve fizyolojik değişimlerin içerisin girmesi ailelerin korku yaşamasına neden oluyor. Uzmanlar yapılan araştırmalar ışığında son 40 yıl içinde ergenlik yaşının değişmediğinin ülkemizde kızlar için 8 erkekler için ise ergenlik yaşının 9 olduğunu söylüyor.

Erken ergenlik

Ergenliği giriş belirtileri kızlar da 8 yaş öncesi dönemde erkekler de ise 9 yaş öncesi dönemde meydana geliyorsa bunlar erken ergenliğin belirtileridir. Erkence ergenlik kavramı ise bahsedilen ergenlik belirtilerinin kızlar 8-9 yaşlarında erkek çocuklarında ise 9-10.5 yaşlarında meydana gelmesidir. Kızlarda 10 yaşından önce görülen adet kanaması erken adet kanaması olarak tanımlanmaktadır.

Obezite

Erken ergenliğin kızlarda erkeklere oranla görülme ihtimali 10 kat daha fazla bunun nedeni ise obezite, ırk, genler, coğrafi etkenler ve beslenme biçimleri olarak sıralandırılabilir. Özellikle erkek çocuklarından kızlara oranla daha fazla görülen iyi huylu tümörlerde erken ergenliğin bir nedenidir.

Erken ergenlikte tedavi

Çocukların erken ergenliği yaşaması ile birlikte kemik gelişimi yani çocukların büyümesi erkenden kapanır ve böylece final boylarının kısa kalmasına neden olmuş olur. Tedavi ile birlikte bunun önüne geçmek planlanıyor.

Tedavi için kriterler

Belirtilerin kızlarda 8, erkeklerde 9 yaşından önce başlamış olması.

Belirtilerin ve bedensel gelişimin çok hızlı şekilde ilerlemesi.

Kemik yaşının hızlı ilerlemesi ile birlikte kemik yaşının ilerlemesi.

Beklenen boy hedefinin altında düşmesi.

Yapılan testler ve işlemlerle birlikte kızlarda adet kanamasının erken yaşta olacağının belirlenmesi bu da 10 yaştan küçük olmaya denk gelir.

Davranışsal ve psikososyal sorunların gözlenmesi.