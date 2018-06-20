Dikkat bunlar yüzünden ameliyat olmayın!

Uzmanlar kalın bağırsak ameliyatına neden olan durumları sizin için yazdı...

Güncellenme 20 Haziran 2018 10:47

Sindirim sisteminin alt parçası olan kolon yani kalın bağırsaktır. Bağırsaklar uzun ve boru şeklinde olan organlardır. Yiyecekler çiğnenip yutulduktan sonra sindirim başlar ilk olarak ince bağırsaklara gider ve burada besinler emilir. Besin emilimi gerçekleştikten sonra kalanlar kalın bağırsağa geçer ve oradan rektuma ilerler sonrasında ise vücuttan dışarı atılır. Kalın bağırsak rektumda suyu emer ve insanlar tuvalete giden kadar bu atıklar içerde durur.

Uzmanlar kalın bağırsak ameliyatına neden olan durumları şöyle sıraladı..

Kalın bağırsak kanseri

Kalın bağırsak kanseri erkenden teşhis edildiğinde hastalar için bağırsak rezeksiyonu çözülebilir bir durum alır ancak durum geciktiğinde ise ameliyatın boyutunda değişmeler meydana gelebilmektedir.

Crohn hastalığı

Bu hastalıktan ilaçlı tedavi sonuç vermediyse bu bölgeye yapılacak ameliyatla birlikte en uygun tedavi olduğu görülebilmektedir. Eğer o bölgede kansere neden olacak lezyonlar fark edilirse ameliyat yapılması gerekir.

Ulseratif kolit

İlaçla tedavi yapılmış olmasına rağmen devam eden şikayetler mevcutsa ameliyatlar önerilmektedir. Bu hastalıkta da kansere neden olabilecek lezyonlar görülebilir. Bu durumda ameliyat olmak gerekmektedir.

Divertikülit

Kalın bağırsakta meydana gelene baloncuklara divertikülit adı verilmektedir. Birden fazla tekrar etmesi durumunda komplikasyonları gelişmiş ise ameliyat yapılabilmektedir.

Kanseri önlemek için kalın bağırsak ameliyatı

Çok sayıda kansere neden olan polibler kalın bağırsak çıkarılarak kanser gelişimi engellenebilir. Bazı genetik faktörlü hastalıklar kalın bağırsakta gelişebileceği için tüm kalın bağırsak alınabilmektedir.