Dikkat! Bu haberi okumadan dışarı çıkmayın

AKOM İstanbulluları şiddetli yağış ve fırtınaya karşı uyardı.

Güncellenme 22 Kasım 2018 12:54

AKOM yağmur ve fırtınaya karşı uyardı. Buna göre şiddetli yapış öğle saatlerinde ile geneline yayılmaya başlayacak ve akşam saatlerine kadar etkili olacak.

Kuvvetli yağış etkili olacak

AKOM açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bilgi alındığı, Kuzey ilçelerde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli yağışın etkili olacağı, yağışın öğle saatlerine doğru il geneline yayılacağı belirtildi.

Hava sıcaklıkları sıfırın altına düşecek

Soğuk havanın etkili ile hava sıcaklıklarının da etkili bir şekilde düşeceği ifade edilen açıklamada, yeni hafta başına kadar sıcaklıkların 11-13°C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği, İstanbul'da, bugün ve Cuma günü hava sıcaklıklarının özellikle gece ve sabah erken saatlerinde sıfırın altına düşeceği vurgulandı.

Olumsuzluklara karşı tedbir alınacak

Bu kapsamda, buzlanma ve don olayının meydana geleceğinden trafikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldığı belirtildi.

Hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece azalacağı; rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuvvetli olarak eseceği ifade edildi.