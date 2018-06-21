Dikkat bu besinler beyni tüketiyor!

Gün içerisinde alınan besinler sadece kilo kontrolümüz açısından önemli değil aynı zaman beyin sağlığı açısından da ciddi önem taşıyor.

Güncellenme 21 Haziran 2018 19:52

Tükettiğimiz besinlerin beyin sağlığı açısından büyük önem taşıdığını biliyor muydunuz? Peki bu besinlerin zamanla beyni tükettiğini biliyor musunuz? İşte beyin sağlığına son derece zararlı olan o besinler...

Antrikot

Etin en çok sevilerek tüketilen bölgesi kesinlikle antrikottur. Ancak 170 gram antrikot içerisinde 12 gram doymuş yağ bulunmaktadır. Doymuş yağlar kalp sağlığının yanı sıra Alzheimer hastalığı riskini artırmaktadır.

İşlenmiş etler

Proteinlerin kas yapıcı özelliğe sahip olduğu herkes tarafından bilinmektedir. En zengin protein kaynağı ise ettir. Ancak salam, sosis ve sucuk gibi işlenmiş et gruplarından uzak durmak gerekir.

Dondurma

Yarım kase tüketilen dondurma içerisinde 10 gram doymuş yağ ve 19 gram ise şeker bulunmaktadır. Birçok araştırma sonucuna göre doymuş yağ ile şeker bakımından zengin besinlerin sözel bellek ile bilişsel becerileri son derece azalttığı ortaya çıkmıştır. Uzmanlar dondurma tüketmek yerine yoğurt içerisine meyveler atıp tüketmenin daha sağlıklı olduğunu vurguluyor.

Şeker ürünleri

Uzun süre şeker kullanmak kişiler üzerinde nörolojik sorunların başlamasına neden olmaktadır. Aynı zamanda hafıza üzerinde de ciddi etkilerinin olduğu ve zayıflattığı ortaya çıkmıştır.

Alkol

Alkolün sadece karaciğeri bitirdiği bilinmektedir oysa ki aynı zamanda beyni de bitirmektedir. Sağlıklı düşünme üzerinde olumsuz etkilere sahiptir ve hafızayı bitirir.

Fast Food

Fast Food ürünleri beynin kimyasını değiştirmektedir ve depresyon anksiyete gibi rahatsızlıklara neden olmaktadır.

Konserveler

Uzmanlar kalp ve beyin sağlığı için ton balığını ve yağını tüketmek gerektiğini vurguluyor. Ancak konserve içerisinde bulunan ton balıkları sağlık için son derece zararlıdır. Bu neden sağlık için alabalık gibi balıklarda tüketebilirsiniz.

Soya sos

1 yemek kaşığı soya sosu günlük alınması gereken tuz oranın yüzde 40’ına eşittir. Bunları tüketmek odaklanma, hafıza sorunları ve organizasyon becerilerinde zayıflıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Nikotin

Nikotin besin olmamakla birlikte beyni etkileyen güçlü faktörler arasında yerini almaktadır. Zararları saymakla bitmeyen nikotinin beyne kan gitmesini engeller ve beynin oksijensiz kalmasına neden olur.