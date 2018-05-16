Dikkat bilgisayarınız tehdit altında!

Microsoft’un Nisan ayında yayınladığı güncelleme bazı Intel SSD modellerinde soruna neden oldu.

Güncellenme 16 Mayıs 2018 22:52

Windows 10 için nisan ayında yayınlanan güncelleme ile birlikte bazı modellerde sorunlara yol açtığı ortaya çıktı bunun üzerine güncellemenin bu sistemler üzerinden yapılması ise engellendi.

Bahar güncellemesinde sorun var

Nisan ayında Microsoft’un Windows için sunduğu bahar güncellemesinde, Intel SSD 600p ve Intel SSD Pro 6000p serisi disklerinde çökmeler meydana geldi.

Microsoft meydana gelen çökmeler üzerine bu modeller üzerinde yapılan güncellemelerdeki sorun çözülene kadar güncellemeleri durdurdu.

Ne yapmak gerek

Mevcut güncellemeyi yapıp bilgisayarında sorun yaşayanların yapması gereken başlangıç ekranında F8 tuşuna basılı tutarak yüklenmiş olan güncellemeyi silebilir ve önceki haliyle tekrar kullanmaya devam edebilirsiniz.

Diğer markalarda sorun yok

Güncelleme ile ilgili sorunun şuan için gelen datalarda sadece Intel SSD’lerde oluştuğu diğer modeller için herhangi bir soruna rastlanmadığı görülmüştür.

Güncelleme geç geldi

Microsoft tarafından yapılan Nisan 2018 güncellemesinin beklenen tarihten geç yapıldığı bilinmektedir. Ertelenme ve geç yapılmasının nedeni ise test sürecinde bilgisayar ekranına mavi ekranın gelmesi olmuştur.