Diden Soydan, ticaret adı altında milleti soymuş!
Diden Soydan ve Umut Eker’in geçen sene açtıkları mağazalarında ürünlerin bazılarını Çin’den alarak Türkiye’de iki kat fazla fiyata sattıkları ortaya çıktı.
Ünlü manken Diden Soydan ve modacı Umut Eker’in geçen sene açtıkları mağazalarında ürünlerin bazılarını Çin’den alarak Türkiye’de iki kat fazla fiyata sattıkları ortaya çıktı.
İddiaya göre, Didem Soydan ve Umut Eker geçen yıl birlikte mağaza açtılar. İkili ürünlerin bir kısmını Çin’de getirerek, faiş fiyatlarla satmaya başladı.
Çok yüksek fiyata satıyorlar
Geçen sene Nişantaşı’nda ortak mağaza açan Soydan ve Eker ikilisi, kendi renklerine hitap eden parçaları satışa sundu. Ünlü markalarla da işbirliği yapan ikilinin buradaki bazı ürünleri Çin'den getirterek değerinin çok üzerinde fiyatlarla satışa sunulduğu iddia edildi.
250 TL’lik ceketi 680 TL’ye satıyorlar
Yakın dostların mağazasında satışa sunulan 680 TL'lik Bomber Ceket, ünlü bir Çin alışveriş sitesinde 41 dolar yani yaklaşık 250 TL'ye satılıyor.
Başka bir isimle alışveriş yapıyor
Hatta Çin alışveriş sitesinin sipariş kısmında U.. ile başlayan alıcının mağaza ortaklarından Umut Eker'in olabileceği iddia edildi. Bir ürünün aynı günde Türkiye'den 5 adet sipariş edilmesi de iddiaları güçlendirdi.