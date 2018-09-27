Diden Soydan, ticaret adı altında milleti soymuş!

Diden Soydan ve Umut Eker’in geçen sene açtıkları mağazalarında ürünlerin bazılarını Çin’den alarak Türkiye’de iki kat fazla fiyata sattıkları ortaya çıktı.

Güncellenme 27 Eylül 2018 15:31

Ünlü manken Diden Soydan ve modacı Umut Eker’in geçen sene açtıkları mağazalarında ürünlerin bazılarını Çin’den alarak Türkiye’de iki kat fazla fiyata sattıkları ortaya çıktı.

İddiaya göre, Didem Soydan ve Umut Eker geçen yıl birlikte mağaza açtılar. İkili ürünlerin bir kısmını Çin’de getirerek, faiş fiyatlarla satmaya başladı.

Çok yüksek fiyata satıyorlar

Geçen sene Nişantaşı’nda ortak mağaza açan Soydan ve Eker ikilisi, kendi renklerine hitap eden parçaları satışa sundu. Ünlü markalarla da işbirliği yapan ikilinin buradaki bazı ürünleri Çin'den getirterek değerinin çok üzerinde fiyatlarla satışa sunulduğu iddia edildi.

250 TL’lik ceketi 680 TL’ye satıyorlar

Yakın dostların mağazasında satışa sunulan 680 TL'lik Bomber Ceket, ünlü bir Çin alışveriş sitesinde 41 dolar yani yaklaşık 250 TL'ye satılıyor.

Başka bir isimle alışveriş yapıyor

Hatta Çin alışveriş sitesinin sipariş kısmında U.. ile başlayan alıcının mağaza ortaklarından Umut Eker'in olabileceği iddia edildi. Bir ürünün aynı günde Türkiye'den 5 adet sipariş edilmesi de iddiaları güçlendirdi.

Didem Soydan ve Umut Eker'in mağazasındaki fiyat

Aynı ürünün Çin sitesindeki fiyatı

Türkiye'deki fiyatı...

Çin'deki fiyatı...

Türkiye'deki fiyatı...