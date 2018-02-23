Didem Uzel sosyal medya fenomeni oldu!

Evlendikten sonra ABD'ye yerleşen ünlü manken Didem Uzel, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kendini unutturmuyor.

Güncellenme 23 Şubat 2018 16:17

Bir döneme damga vuran Türkiye'nin gözde mankenlerinden olan Didem Uzel, bir süre aşk yaşadığı sevgilisi ile evlendikten sonra ABD'ye yerleşmişti. Artık kameralardan uzak bir hayat yaşayan Uzel şimdilerde kendini çocuklarına ve ailesine adadı. Güzel manken kameralardan uzak yaşasa da sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.

Sosyal medyada aktif

Geleneksel medyadan uzak kalsa bile sosyal medyaya ayak uydurmayı başaran Didem Uzel, yeni nesil tarafından paylaşımları ile tanınıyor. Çoğu kişi onun bir sosyal medya fenomeni olduğu düşünüyor ama o geçmişte başarılı bir mankendi. Uzel, ABD'de yaşayan borsacı Selim Sarı ile evlendikten sonra bir Arslan isminde çocukları oldu.