Didem Arslan ile Ahmet Hakan birbirine girdi!

Habertürk TV sunucusu Didem Arslan ile Hürriyet yazarı Ahmet Hakan arasında polemik patlak verdi. İşte tarafların birbirlerine ithamları...

Güncellenme 30 Mayıs 2019 15:07

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun ile Habertürk sunucusu Didem Arslan, arasında polemik yaşanıyor. Ahmet Hakan’ın köşesinde çirkeflikle itham ettiği Didem Arslan, Twitter hesabından bir ifşa paylaştı.

AK Parti’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’na canlı yayında düelloya davet eden Didem Arslan Yılmaz, Ahmet Hakan tarafından isim vermeden çirkeflikle itham edildi.

Bu ithamlara sosyal medyadan cevap veren Didem Arslan, Ahmet Hakan hakkında çok konuşulacak iddialar ortaya attı.

Didem Aslan şunları yazdı:

1- 'Sayın Binali Yıldırım, Sayın Ekrem İmamoğlu şu anda siyaset gündeminin en önemli iki ismi. Programıma iki değerli adayı davet etmek işimin gereği. Bu yayını çok istiyorum... BİR SAKINCASI MI VAR?

2- Bel altı vurmam çirkeflik yapmam. Bir örnek verim; tatildeki kanal patronunun ayağına kadar gidip bir sunucuyu kovdurmaya çalışsaydım, bu sadece ekmekle oynamak değil, çirkeflik olurdu. Ben böyle bir kötülük yapmam !!!

Ahmet Hakan ne yazmıştı?

Ahmet Hakan, "Al sen yap bacım" başlığıyla yayımlanan yazısında Didem Arslan için şunları yazdı:

RAKİP televizyon kanalında bir “sunucu” var. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun yapacakları tartışmanın kendi programında gerçekleşmesi için... Resmen ve alenen... Ayılıyor, bayılıyor, ölüyor, bitiyor. Öyle delice istiyor ki bunu... Ekrem Bey’e ayrı yalvarıyor, Binali Bey’e ayrı yalvarıyor.

Bununla da yetinmiyor. Böyle bir tartışmayı yönetme ihtimali olan kişilere de fırsatını bulunca bel altı, bel üstü falan dinlemeden... Sallıyor babam sallıyor. Bu kapsamda... Bana da sallamış bu “sunucu”... Konuk ettiği başkan adayına dönüp... Beni kastederek... Aşağı yukarı şuna benzer bir laf etmiş: “O mahalleden bu mahalleye sürüklenen bir adamın böyle bir tartışmayı yönetmesini istemezsiniz değil mi başkanım?”

Buradan kendisine sesleniyorum: Yahu bacım! Madem üç kuruşluk reyting için bu kadar çirkinleşeceksin... Al senin olsun!