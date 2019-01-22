DHMİ çok sayıda personel alacak! İşte şartları...

DHMİ, bünyesindeki havalimanlarında istihdam etmek için çok sayıda personel alacak.

Güncellenme 22 Ocak 2019 12:47

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan havalimanlarına çok sayıda personel alınacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan 2019-31 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak alımlarda, 3 bin 619 personel istihdam edilecek.

En fazla alımı Atatürk Havalimanı yapacak

Hizmet alımı, açık ihale usulü 19 Şubat Salı günü Ankara DHMİ Genel Müdürlüğü’nde yapılacak. İhalede en fazla alımın yapılacağı havalimanı ise 221 personelle Atatürk Havalimanı olacak.

Kaç kişi alınacak?

DHMİ tarafından açılan ihalede, 184 vardiya sorumlusu, 47 proje sorumlusu, 3 bin 388 özel güvenlik personeli olmak üzere güvenlik hizmeti satın alma işini kapsıyor.

Şartlar neler?

Buna göre alımı yapılacak personelde; lise mezunu olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve görevinin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak koşulları aranıyor. Başvuracak adaylarda, özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olma şartı aranıyor.