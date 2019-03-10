Devrilen traktörün altında kalan genç çiftçi yaşamını yitirdi

Denizli'de kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonrası bir vatandaş hayatını kaybetti.

Güncellenme 10 Mart 2019 22:02

Denizli Çal’da kontrolden çıkan bir traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan 30 yaşındaki Habip Batu, hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 11.00’de Çal’da yaşandı. Tarlasını süren Batu, işini bitirdikten sonra evine dönmek için traktörü ile yola çıktı.

Devrilen traktörün altında kaldı

Tarlalar arasındaki yollardan geçen Batu, direksiyon kontrolünü kaybetti. Talihsiz çiftçi devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı gören köylüler; hemen sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri sıkışan vatandaşı buradan çıkardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, talihsiz çiftçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Batu'nun cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.