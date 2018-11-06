Devletin zirvesi tam kadro Tivnikli'nin cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden ünlü iş insanı Abdullah Tivnikli'nin cenaze törenine katıldı.

Güncellenme 06 Kasım 2018 17:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 59 yaşında hayatını kaybeden Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Tivnikli’nin cenazesi, Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tivnikli’nin bir vakıf insanı olduğunu, kendisinden sonra da hayırlarını devam ettirecek bir nesil bırakma gayreti içinde olduğunu söyledi.