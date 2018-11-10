Devletin zirvesi Ata'ya saygı için Anıtkabir'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devletin zirvesi bugün tam kadro Anıtkabir'deydi. Tüm yurtta olduğu gibi burada da 09.05'te hayat durdu ve bayraklar yarıya indi.

Güncellenme 10 Kasım 2018 11:16