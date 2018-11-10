Devletin zirvesi Ata'ya saygı için Anıtkabir'de!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devletin zirvesi bugün tam kadro Anıtkabir'deydi. Tüm yurtta olduğu gibi burada da 09.05'te hayat durdu ve bayraklar yarıya indi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında anıldı. Devletin zirvesi Atatürk’ü anmak için Anıtkabir’e akın etti.
Devletin zirvesi Anıtkabir’de
Devlet erkanı Aslanlı Yol’daki kortej yürüyüşü sonrası Atatürk'ün kabrinin yer aldığı bölüme geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ay yıldızlarla hazırlanmış çelengi Atatürk'ün mozelesine bıraktı. Burada saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu.
Bayraklar yarıya indi
Tüm Türkiye’de ve Ankara’da 09.05’te hayat durdu. Tüm ülkede sirenler çalmaya başladı ve bayraklar yarıya indi.
Erdoğan’ın mesajı
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Aziz Atatürk İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Cumhuriyetin kuruluşu olan şahsınızı vefatınızın 80'inci yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni dahili ve harici behahların saldırılarına rağmen dünyanın en güçlü ve müreffeh devletlerinden biri yapma yolunda kararlılıkla yürüyoruz.
Cumhuriyetimizin 95'inci seneyi devriyesinde açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı tarihe nakşolmuştur. Ruhun şad olsun” ifadelerini kullandı.