Devletin gizli belgelerini ifşa eden Nazlı Ilıcak'a müebbet istendi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan Nazlı Ilıcak hakkında, devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesi ile müebbet istendi.

Güncellenme 06 Eylül 2018 12:46

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından tutuklanan gazeteci Nazlı Ilıcak hakkında müebbet hapis cezası istendi. Gerekçe ise “Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak” iddiası…

Gizli belgeleri yayınladı

Genelkurmay Başkanlığı’nın imha ettiği belgeyi yayınlayan ve "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan yargılanan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ilıcak tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile katıldı. Ilıcak'ın avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Müebbet hapsi istendi

Duruşma savcısı Hakan Özer, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı Özer, 2 Ocak 2015 tarihinde Bugün Gazetesi'nde Tahşiyeciler grubunu konu alan yazı yazdığını, yazıda imha edilmiş gizli ibareli belgenin içeriğine yer verildiğini, gizli ibareli bu belgeyi basın kuruluşlarına dağıttığını belirterek Ilıcak'ın, "Siyasi ve askeri casusluk" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Ilıcak ve avukatlarına süre verildi

Ilıcak da mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Mahkemede Nazlı Ilıcak ve avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.