Devlet Bahçeli'ye beklenmedik jest!

Devlet Bahçeli hayranı bir tasarımcı, 1982 model Chrysler marka otomobil figürlü yüzük tasarladı.

Güncellenme 28 Eylül 2018 12:16

Takı tasarımları yapan Servet Küçükdemirel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye özel üzerinde hobi olarak kullandığı 1982 model Chrysler marka otomobilin figürü ile ülkücülüğün ilkesi 9 ışığı simgeleyen 9 yıldız bulunan bir yüzük tasarladı.

Yüzüğü Genel Merkez’de Bahçeli’ye hediye etti

Ham maddesinde gümüş ve bronz kullanılan yüzüğün yapımı tamamen el becerisiyle tamamlandı. Ayrıca yüzüğün tasarım aşaması hariç yapımı iki hafta sürdü. Özel tasarlanan yüzüğe MHP liderinin isminin ve soy isminin baş harfleri olan D ve B işlendi. Tasarımcı Küçükdemirel, yüzüğü MHP Genel Merkezi’nde Bahçeli’ye takdim etti.

Hediyeleri beğenilince davet almış

Bahçeli için tasarladığı yüzüğün hikayesini AA muhabirine anlatan Küçükdemirel, MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye daha önce de yüzük tasarladığını, Bahçeli'nin bu yüzükleri çok beğendiğini, bunun üzerine parti genel merkezine davet edildiğini anlattı.

Daha önce de yüzük yapmış

Küçükdemirel, yapacağı ziyarette Bahçeli'ye bir hediye sunmak için bu yüzüğü tasarladığını, daha önce Devlet Bahçeli’ye birkaç tane yüzük yaptığını, bunları il başkanları, milletvekilleri, MYK üyelerinden gelen siparişler üzerine hazırladığını, hediyeler kendisine ulaşınca Devlet Bahçeli’nin yüzükleri çok beğendiğini ve 'Davet edelim' dediğini, bunun üzerine kendisinin Genel Merkeze davet edildiğini, davet edilince de bir şeyler daha hediye etmek istediğini söyledi.

Klasik otomobil tasarımlı yüzük

Bahçeli'nin klasik otomobil tutkusunu bildiğini ve sunmak istediği hediyeyi bu çerçevede tasarladığını belirten Küçükdemirel, "Devlet Bey'in kullandığı Chrysler marka otomobilini yüzüğün üzerine yapayım, kenarlarına da 9 ışığımızı yerleştireyim istedim" dedi.

Bir hafta “Ne yapayım?” diye düşünmüş

Küçükdemirel, bir hafta boyunca sadece 'Ne yapayım?' diye düşündüğünü, daha önce Selçuklu kartallı, Türk motifleri bulunan yüzükler yaptıklarını, 'Türkmen Beyi' yazdıklarını, değişik olmasını istediğini, çizginin dışına çıkmak istediğini, bir hafta düşündükten sonra başlaması bitmesi, yapımı iki hafta sürdüğünü, yaparken arabanın kısım kısım fotoğraflarını çektiğini, yüzüğün kasasının gümüş olduğunu, formunu değiştirmek için de üzerine 9 yıldızı bronzdan yaptıklarını, bir kenarına 'D', diğer kenarına 'B' harfinin yazıldığını, kendisinin de çok beğendiğini söyledi.